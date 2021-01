Benevento-Atalanta, l'onestà di Glik: corner per la Dea dopo la sua ammissione

Durante i primi minuti di Benevento-Atalanta, in una mischia in area, l'arbitro aveva concesso rimessa dal fondo, ma Glik ha confessato...

Bel gesto quello di Kamil Glik, a cui abbiamo assistito durante i primi minuti di -. Il difensore polacco dei padroni di casa, dopo una mischia in area dei giallorossi, ha ammesso di aver toccato il pallone, mandandolo fuori.

Non un gesto che si vede spesso: Gianluca Manganiello, direttore di gara, aveva già concesso la rimessa dal fondo per il Benevento, il gioco stava per riprendere quando Glik ha confessato all'arbitro il suo tocco.

Cambio di decisione e corner per l'Atalanta, con il rischio di subire goal per il Benevento. Gesto molto apprezzato però in campo, con i complimenti a Glik sia da parte dell'arbitro (che gli ha stretto la mano) che da parte di alcuni giocatori della Dea.

La difesa del Benevento ha poi respinto il pericoloso sul conseguente corner, per fortuna di Glik, che magari in caso di goal avrebbe avuto qualche rimpianto...