Il Benevento ospita l'Alessandria nella 1ª giornata del campionato di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

BENEVENTO-ALESSANDRIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Il Benevento di Fabio Caserta ospita la neopromossa Alessandria di Moreno Longo nella 1ª giornata del campionato di Serie B. Le due squadre non si sono mai affrontate nel torneo cadetto nella loro storia, ma si sono sfidate due volte nel Girone A della Lega Pro Prima Divisione nella stagione 2009/10, con un bilancio di una vittoria per parte.

Per entrambe le squadre si tratta del secondo impegno ufficiale della stagione dopo la Coppa Italia: i sanniti si sono qualificati ai sedicesimi di finale battendo 2-1 la SPAL, mentre i piemontesi si sono arresi alla Sampdoria (3-2 per i doriani), pur disputando una bella partita.

Per l'Alessandria il Serie B arriva dopo 46 anni. I grigi sono alla loro 22ª partecipazione in nella competizione: all'esordio stagionale hanno un bilancio di sei vittorie, 10 pareggi e cinque sconfitte, mentre il Benevento non ha mai perso la prima stagionale nel torneo (una vittoria e 2 pareggi).

L'attaccante dei grigi, Umberto Eusepi, è il grande ex del confronto, avendo indossato la maglia giallorossa dei campani nella stagione 2014/15 in Lega Pro. In questa pagina tutte le informazioni su Benevento-Alessandria: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BENEVENTO-ALESSANDRIA

Benevento-Alessandria si disputerà la sera di domenica 22 agosto 2021 nel palcoscenico dello Stadio Ciro Vigorito di Benevento. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la prima in Serie B fra le due formazioni, è previsto alle ore 20.30.

Ci saranno varie opzioni a disposizione dei tifosi per vedere in tv Benevento-Alessandria. La partita potrà essere seguita su DAZN in diretta streaming anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili e, sempre tramite app, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) oppure ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La sfida del campionato di Serie B sarà inoltre trasmessa in diretta televisiva da Sky sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite) e in diretta streaming su Helbiz Live, la piattaforma della società leader della micromobilità elettrica, visibile tramite app anche sulle moderne smart tv.

La sfida di Serie B, Benevento-Alessandria, potrà essere vista in diretta streaming su diverse piattaforme. DAZN, Sky Go ed Helbiz Live, infatti, permetteranno ai loro utenti di seguire la partita su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando le rispettive app per iOS e Android, e su pc e notebook, semplicemente collegandosi con i siti ufficiali.

Un'ulteriore possibilità è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre ai suoi abbonati che acquistano il Pass sport anche la visione delle gare di Serie B.

Caserta punterà sul 4-2-3-1. Davanti Moncini è favorito su Di Serio per il ruolo di riferimento offensivo. Alle sue spalle da trequartisti potrebbero agire Roberto Insigne, Sau e Kragl, quest'ultimo in vantaggio su Improta. In mediana il tandem sarà composto da Ionita e Calò. Davanti al portiere Paleari, infine, Letizia e Foulon dovrebbero agire da terzini, con Glik e Pastina difensori centrali.

Moreno Longo si affiderà probabilmente ad un offensivo 3-4-3. In porta giocherà Pisseri, mentre la difesa a tre sarà composta da Mora, Simone Benedetti e Parodi. In mediana Ba e Casarini si candidano a ricoprire il ruolo di mezzali, con Mustacchio sulla fascia destra e Beghetto sulla corsia mancina. Qualche dubbio in attacco, dove Corazza ed Eusepi sgomitano per il ruolo di centravanti nel tridente con Chiarello e Arrighini.

BENEVENTO (4-2-3-1): Paleari; Letizia, Glik, Pastina, Foulon; Ionita, Calò; R. Insigne, Sau, Kragl; Moncini.

ALESSANDRIA (3-4-3): Pisseri; Mora, S. Benedetti, Parodi; Mustacchio, Ba, Casarini, Beghetto; Chiarello, Corazza, Arrighini.