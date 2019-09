Bendtner, primo allenamento 'horror' con il Copenhagen: solo tiri sbagliati

Primo allenamento da dimenticare per Bendtner con il Copenhagen: è diventato virale un video in cui l'ex Rosenborg sbaglia tutti i tiri tentati.

Male la prima, verrebbe da dire. O meglio, male il primo allenamento. Accolto come un eroe dai tifosi del Copenhagen dopo il suo ritorno nel club nell'ultima finestra di calciomercato, Niklas Bendtner non si è presentato nel migliore dei modi.

Chiamato a svolgere il suo primo allenamento con il nuovo club - nel quale aveva già giocato a livello giovanile - l'ex attaccante di e , tra le altre, si è messo in luce per la marea di goal sbagliati.

È infatti diventato virale un video che mostra Bendtner mentre sbaglia ogni tiro provato in allenamento. Di destro, di sinitro, da fermo o al volo. La punta danese non è riuscito mai a trovare la rete, mostrando uno stato di forma e freddezza sotto porta non proprio ottimale.

Nicklas Bendtner brugte første FCK-træning på at indstille sigtekornet 🎯⚽️ #fcklive #sldk pic.twitter.com/1uzfwQgW80 — TV 2 SPORT (@TV2SPORTdk) September 4, 2019

Chissà se ciò sia già bastato a spegnere l'entusiasmo di tutti i tifosi del Copenhagen che nelle ore successive al suo arrivo avevano preso d'assalto gli store e mandato in tilt il sito ufficiale del club.

Una vera e propria Bendtner-mania che ora rischia di essere raffreddata da un primo allenamento da 'horror' e che il giocatore vuole mettersi alle spalle il prima possibile. Alla fine ciò che conta è segnare quando c'è qualcosa in palio. Ciò che Bendtner vuole dimostrare di saper fare ancora.