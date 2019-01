Bendtner agli arresti domiciliari fino al 23 febbraio: l'ex Juventus aveva picchiato un tassista

Bendtner, campione d'Italia con la Juventus nella stagione 2012/13, ha postato su Instagram una foto con il braccialetto elettronico alla caviglia.

Ancora guai con la giustizia per Nicklas Bendtner che negli ultimi anni ha fatto parlare di sè più per i problemi extra-calcio che per i goal segnati alle squadre avversarie.

L'ex attaccante, tra le altre, di Arsenal e Juventus infatti dovrà scontare la pena di 50 giorni agli arresti domiciliari fino al prossimo 23 febbraio dopo l'aggressione a un tassista dello scorso settembre.

A testimoniare il suo status è stato lo stesso Bendtner che su Instagram ha pubblicato una foto in cui porta alla caviglia il tradizionale braccialetto elettronico.

Bendtner, che attualmente è sotto contratto col Rosenborg, non potrà quindi scendere in campo per i prossimi due mesi ma verrà seguito da un preparatore per non perdere del tutto la condizione.

L'attaccante danese nella stagione 2012/13 si era laureato campione d'Italia con la Juventus, allora ancora allenata da Antonio Conte, ma scendendo in campo appena 9 volte e senza segnare neppure un goal.

Al termine di quella stagione quindi Bendtner non venne riscattato dalla Juventus e tornò all'Arsenal, società con cui l'attaccante danese ha collezionato 47 goal in 171 presenze complessive.