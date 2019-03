Benatia torna sull'addio alla Juventus: "Volevo giocare, non ero felice"

Benatia sul divorzio con la Juventus: "Allegri mi disse che aveva bisogno di me, poi le cose sono cambiate. Mi bruciava dentro...".

Nessun rancore nei confronti della Juventus e di Allegri per il difensore marocchino Medhi Benatia , che ha lasciato i bianconeri lo scorso gennaio e che ha elogiato il club piemontese per il suo modo di lavorare, sia dentro che fuori il rettangolo di gioco.

Ai microfoni di Sky Sport però l'ex Roma e Bayern Monaco ha confessato che gli sarebbe piaciuto poter dimostrare di essere ancora un giocatore valido per la causa bianconera, anche dopo l'arrivo di Bonucci .

" Mentre a dicembre ero in vacanza con la mia famiglia, i miei figli mi chiedevano sempre il perchè non giocassi spesso titolare. Non ero felice, mi bruciava dentro, volevo dare il mio contributo. Quando è arrivato Bonucci sono andato dal mister Allegri, che mi ha rassicurato dicendomi che aveva bisogno di me e che avrei avuto il tempo di giocare, essendo tra i centrali più forti al mondo. Poi le cose sono cambiate, ma non ho alcun problema con lui".

Nonostante il finale poco positivo, Benatia considera Allegri un ottimo tecnico.

"Gli auguro sempre il meglio. L'ultima partita da titolare che ho fatto è stata a San Siro contro il Milan, dovevo marcare Higuain. Ho giocato bene, ma la partita dopo non sono stato preso in considerazione . La squadra con Allegri ha raggiunto due finali di Champions League, vuol dire che di calcio capisce. Non so se è quello giusto per vincere la Champions, ma spero di sì ".

Solo elogi nei confronti del suo ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo , nuova stella della squadra dalla scorsa estate.

" Ronaldo? E' intelligente, poi quando lo vedi in allenamento sembra una macchin da guerra. Ha una voglia di vincere e di essere il migliore al mondo, non è arroganza è la convinzione di allenarsi per diventare ancora più forte ".

Passare il turno contro l' Atletico Madrid dopo la gara di andata non sarà facile, ma la Vecchia Signora ha i mezzi per poter ribaltare la situazione a proprio favore.