Benatia svela: "PSG interessato a Pjanic, ma se dipende da lui resta alla Juventus"

Medhi Benatia ha parlato ai microfoni di 'Tuttosport'. Principale oggetto della sua chiacchierata, visto che i due sono grandi amici, è stato Miralem Pjanic.

L'ex difensore della , che sente ancora regolarmente tantissimi ex compagni, ha descritto un po' la situazione di Miralem Pjanic e più in generale quella di tutta la squadra sotto la gestione di Maurizio Sarri.

"Prima dell’ , sentiva di non essere al massimo, ma vogliamo vedere quante partite ha disputato? E’ tra i bianconeri con più presenze, non si tira mai indietro. Si è anche adattato a un nuovo modulo tattico, visto che con Sarri la ha giocato spesso col trequartista dietro alle due punte. E ha dovuto correre tanto, come Matuidi: entrambi mi hanno confessato che erano davvero affaticati. Così è dura per tutti: meno possesso palla e più corsa. E alla fine si è infortunato agli adduttori. Capisco che Sarri voglia che giochi più la palla, però deve stare bene fisicamente affinché la squadra giri.

Mire è sempre in grado di trovarti una soluzione quando c’è il pressing degli avversari: ha più qualità degli altri. Bentancur ha un futuro roseo davanti a sé e diventerà uno dei più forti, ma in questo momento è ancora un gradino sotto. Pjanic fa anche autocritica: una partita l’ho chiamato e gli ho fatto i complimenti, lui era nervoso e mi ha detto di aver giocato male perché aveva perso due palloni pericolosi. Questo stop gli farà bene per tornare il più forte in e tra i migliori al mondo".