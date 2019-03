Benatia spiega la Juventus: "Capisci subito la differenza tra arrivare primi o secondi"

Benatia: "Alla Juve o capisci subito la differenza tra arrivare primi e secondi o sei fuori. Il Napoli l'anno scorso giocava meglio".

E' stato un addio senza polemiche quello di Medhi Benatia alla Juventus. Ne sono una dimostrazione anche le dichiarazioni rilasciate dal difensore marocchino ai microfoni di Sky Sport. Da gennaio l'ex Udinese e Roma indossa la maglia dell'Al Duhail Sports Club.

Non è d'accordo con chi considera il campionato di Serie A come troppo noioso e poco competitivo. La dimostrazione è arrivata dalla stagione 2017-2018.

"Non è vero che il campionato italiano è un campionato facile, è cresciuto negli ultimi 3-4 anni. La Juventus sembra molto più forte, ma in realtà lo scorso anno la lotta con il Napoli è stata dura fino alla fine. I partenopei giocavano meglio rispetto a noi, ma noi siamo stati più concreti e soprattutto abbiamo fatto una striscia di 16-18 partite senza prendere goal. Il Napoli non sarebbe stato capace di fare una cosa del genere".

Ci sono però alcuni elementi che caratterizzano in positivo la Juventus e la rendono una squadra diversa dalle altre.

"La forza della Juventus è quella di non sbagliare mai una partita ed avere lo stesso atteggiamento qualunque sia l'avversario, il Frosinone o il Real Madrid non cambia. Come dice Allegri tra arrivare primo e secondo c'è una grande differenza, e quando arrivi alla Juventus o lo capisci subito o sei fuori".

Solo elogi per il suo ex compagno di reparto Giorgio Chiellini.

"A livello difensivo non riesco a trovare nessuno come Chiellini, ma lo sapevo già prima di cominciare a giocare insieme a lui. Ma quando lo guardi ogni giorno in allenamento la cosa è ancora più chiara".

