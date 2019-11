Benatia racconta Cristiano Ronaldo: “E’ umile e ha dato fiducia alla Juventus”

L’ex difensore della Juventus, Benatia, svela: “Non ricordo di aver mai visto Cristiano Ronaldo mangiare una pizza. Pensa alla sua dieta”.

Quando la è riuscita ad acquistare Cristiano Ronaldo nell’estate del 2018, sono stati in molti coloro che hanno parlato di ‘colpo del secolo’. Il club bianconero si era infatti assicurato uno dei più forti giocatori di ogni tempo, un fenomeno capace di cambiare il volto di una squadra.

Tra coloro ha hanno avuto modo di vedere da vicino quale è stato l’impatto del fuoriclasse lusitano nel mondo c’è Medhi Benatia, che con CR7 ha condiviso lo spogliatoio per sei mesi. Il difensore che oggi milita nell’Al-Duhail, parlando a Tuttosport, ha raccontato come Ronaldo si è inserito nel gruppo.

“Ci sono quei giocatori che parlano dal mattino alla sera nello spogliatoio e alla fine non li ascolti più. Cris è diverso. Nonostante la sua carriera, è un ragazzo molto umile. Può sembrare arrogante, ma non lo è. Si è vero, si percepisce la sua fiducia in se stesso, avverti il suo valore quando parla, ma è arrivato nello spogliatoio con grandissima semplicità, ha ascoltato tutti, ha voluto capire il mondo Juventus e ha dimostrato il suo valore con il suo lavoro”.

Quando si parla di Cristiano Ronaldo sono in molti a mettere in risalto la sua grande attitudine per il lavoro.

“Lavora tanto, fa sempre i suoi programmi di forza in palestra, ha la sua routine, si pesa prima e dopo le sedute, poi pensa in dettaglio alla dieta; sicuramente specie i più giovani lo hanno guardato molto”.

Ronaldo cura in maniera maniacale il suo fisico e questo lo porta a non concedersi troppi strappi alla regola a tavola.

“Non mi ricordo di averlo mai visto mangiare pizza. Ogni tanto dopo le partite avevamo questa scelta, ma lui preferiva sempre qualcosa più leggero. E’ stato un impatto molto forte. Senza parlare, senza fare fenomeno, senza urlare, sempre con il suo modo di fare; Cristiano spinge naturalmente gli altri a lavorare di più”.

L’impatto del fuoriclasse portoghese si è ovviamente fatto sentire anche in campo.