Benatia non si capacita del rigore a Madrid: "All'ultimo secondo deve essere netto"

L'ex difensore della Juventus ha parlato nuovamente di quell'episodio in Champions: "L'abbiamo vissuta molto male".

Sono passati poco più di due anni da quel -. Dopo la disfatta allo Stadium, la rimonta al Bernabeu per proseguire in . Prima del rigore assegnato ai Blancos all'ultimo secondo, messo a segno dall'allora madridista Cristiano Ronaldo tra le furiose polemiche bianconere, con Buffon in primis.

Se ne parla ancora molto di quel fallo, ad opera di Benatia, nel match di ritorno in . Un fallo che secondo l'ex difensore della Juventus non fu abbastanza per cambiare le sorti di quella stagione, esageratamente fiscale dal direttore di gara Oliver. Un nome impossibile da dimenticare per i tifosi bianconeri.

Intervistato da Sky Sport, Benatia deve ricordare quel giorno duramente. Un brutto ricordo:

Altre squadre

"Alla fine c'è questo tocco di testa e Cristiano salta più alto di Alex. Giorgio era uscito sul centrocampista. Io capisco che c'è un pericolo su Vazquez e cerco di anticiparlo senza ovviamente toccarlo".

Il racconto di Benatia continua con un punto cardine, contatto dubbio e dunque rigore a suo dire esagerato:

"Lui era sorpreso di vedermi là e cade. Gigi era quasi a terra e l'arbitro mi dà rigore. Onestamente se ho fatto fallo l'ho toccato con la coscia. Se dai un rigore all'ultimo secondo deve essere una cosa netta".

Difficile prenderla con filosofia a caldo, l'incubo si stava materializzando sotto gli occhi di tifosi e giocatori della Juventus:

"L'abbiamo vissuta molto male. Non voglio entrare in polemica ma non è la prima volta che a Madrid vedevamo cose un po' strane...".

Come tanti episodi dubbi e polemici della storia del pallone, non finiranno mai di far parlare di sè.