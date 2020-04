Benatia sicuro: "Meglio un figlio senza lavoro che alla Lazio"

Medhi Benatia ha ancora la Roma nel cuore: "Preferisco avere un figlio senza lavoro piuttosto di uno che gioca alla Lazio".

Alla ha giocato una sola stagione, quanto basta per tatuarsi i colori giallorossi sul cuore: Medhi Benatia ha lasciato un gran ricordo nella capitale, lasciata nel 2014 per volare in al dove però non è riuscito a replicare le prestazioni offerte in .

Il difensore marocchino, attualmente in forza al club qatariota dell'Al-Duhail, ha mandato in visibilio il tifo romanista con un commento lasciato durante una diretta Instagram tra Damiano 'Er Faina' e il suo ex compagno di squadra, Francesco Totti.

"Preferisco avere un figlio senza lavoro che uno che gioca alla ".

Commento in risposta all'uscita di Totti che aveva ammesso l'indecisione qualora al figlio Cristian venisse proposto un contratto con la Lazio.

"Se dipendesse da me ci penserei, Cristian invece non mi farebbe nemmeno sedere. Se ci fosse solo quella proposta o cambia lavoro o sceglie la Lazio".

'Er Pupone' ha rivelato anche di essere stato vicino ai rivali biancocelesti da bambino.