Benatia elogia Matuidi: "Allegri diceva diverse stronzate, ma su di te aveva ragione"

Il difensore marocchino elogia il francese: "Allegri ha capito che eri essenziale per tutti gli allenatori, era semplice, lo dice la tua carriera".

Essenziale. Questo è stato per molti allenatori Blaise Matuidi nel corso della sua carriera, compreso Massimiliano Allegri. A confermarlo è stato Medhi Benatia, che era in bianconero quando il centrocampista è arrivato dal .

In una chiacchierata con l'amico ed ex compagno sul canale YouTube 'Bros. Stories', l'ex e ha ricordato una frase dell'ex allenatore bianconero in cui elogiava il francese e la sua carriera.

"Tu eri un lavoratore, un giocatore importante per la squadra. Al Troyes ti hanno lanciato e non ti han più tolto, poi Saint-Étienne, poi al PSG. E oggi sei arrivato alla . Ricordi cosa ha detto Allegri. A volte diceva alcune stronzate, ma ha detto che eri un giocatore essenziale in tutte le squadre in cui sei stato, giocando 30, 40, 50 partite con tutti gli allenatori. Che era semplice, bastava guardare la tua carriera. Eri essenziale. Alcuni fanno un anno da 15 goal e l’anno dopo spariscono. Tu invece quanto hai vinto? 25 titoli? È la costanza di stare ad alto livello, dipende da come lavori".

II difensore attualmente in forza all'Al Duhail ha ancora raccontato un aneddoto legato a un alto compagno di squadra, ovvero Francesco Totti. Con cui ha condiviso lo spogliatoio e di cui è stato avversario, ma con il quale non ha mai scambiato la maglia.