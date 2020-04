Benatia racconta Mandzukic in Qatar: "Ha detto ai compagni di farsi i fatti loro"

Il difensore marocchino svela un aneddoto su Mandzukic e promuove De Ligt: "E' il futuro della Juventus, può restarci per 10 anni".

L'Al-Duhail sembra essere diventata una 'colonia juventina': il primo a trasferirsi in da è stato Medhi Benatia, seguito da Mario Mandzukic e Han Kwang-song, tutti provenienti dalla .

Intervistato da 'Tuttosport', il centrale difensivo marocchino ha parlato della sua ex squadra e in particolare del reparto arretrato, che con Matthijs De Ligt è in ottime mani.

"De Ligt ha tutto per stare dieci anni alla : è uno dei più forti in circolazione e, da quando è a Torino, è ancora cresciuto allenandosi con tanti campioni. Però mi piace molto anche Demiral: mi ha impressionato fin dalla sua prima uscita, nell’amichevole estiva contro l’ , confermandomi le parole di un mio amico del . Ne ho parlato anche con Pjanic: gli ho detto che avrebbe giocato, anche se Mire era un po’ più scettico. Demiral sa essere aggressivo, mettere il fiato sul collo agli attaccanti, cercando sempre l’anticipo. Peccato per l’infortunio".

Spazio anche per un simpatico aneddoto su Mandzukic che non ha perso le sue abitudini nemmeno con il trasferimento in Asia.