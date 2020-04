Benatia alla Roma: "Deve imparare a tenere i migliori, pensavo di finire la carriera lì"

Medhi Benatia spiega le differenze di gestione tra Juventus e Roma: "Sta nella gestione, i giallorossi smettano di vendere tutti".

Dopo anni in con le maglie di , e Medhi Benatia è volato in : il difensore marocchino ha approfittato della pausa attuale per ricordare i tempi italiani vissuti con le maglie delle due big, spiegandone le principali differenze.

Ai microfoni de 'Il Tempo', Benatia ha subito messo a confronto le due gestioni dal punto di vista del mercato:

"La ripartì con un progetto serio: prese Pogba a zero, Barzagli quasi a scadenza, Bonucci dal Bari. Perché la Roma non ce la fa? In sette anni ha venduto Alisson, Salah, Nianggolan, Pjanic, Marquinhos, Osvaldo, Lamela, Benatia, Gervinho. Troppi. Se li avesse tenuti, avrebbe vinto qualcosa. II problema è nella gestione".

Il giocatore svela poi tutto il suo amore per la squadra giallorossa, dove avrebbe chiuso volentieri la propria carriera:

"Ho trascorso a Roma solo una stagione, ma rimarrà sempre nel mio cuore, perché è stata in assoluto la migliore: la mia Roma era troppo bella. Dopo sei mesi mi sono detto "Io non mi muovo più da qua". Poi hanno deciso di vendermi al , ma avevo pensato davvero di finire la mia carriera a Trigoria".

Benatia augura alla Roma di diventare ancora più grande e manda un consiglio diretto alla dirigenza: