Benassi a DAZN: "Sto vivendo la mia migliore stagione, siamo indietro rispetto all'obiettivo"

Marco Benassi si racconta a DAZN e pone l'attenzione sulla sua annata con già 8 goal: "Sto vivendo la mia migliore stagione".

Marco Benassi vive una stagione da sogno: è il miglior marcatore stagionale in Serie A della Fiorentina con 7 goal, il secondo dietro Chiesa se contiamo anche la Coppa Italia. Non una rivelazione, visto che il classe 1994 è già un giocatore da 165 gettoni nel massimo campionato italiano.

L'inizio dell'esperienza è stato un Inter-Pescara del gennaio 2013, vissuto da titolare nell'Inter al fianco di Javier Zanetti. Proprio dello storico capitano nerazzurro Benassi ha parlato in un'intervista a DAZN, ricordando l'aneddoto dell'esordio.

“Ricordo che tre giorni prima mi chiamò Zanetti da parte e mi disse: 'Guarda che il mister ti fa giocare insieme a me, non preoccuparti, dove non arrivi tu, arrivo io!'. Sono andato in campo sereno, facendo il meglio che sapevo fare. Ero un ragazzo, non mi rendevo ancora conto di quello che stavo facendo. Oggi sono maturo”.

Una maturità arrivata molto presto, prima con il passaggio in pianta stabile al Torino e poi con la fascia in under-21. Poco dopo sarebbe arrivata anche quella in granata, a 22 anni appena compiuti. Una delle tante responsabilità che Benassi si è trovato ad affrontare.

“Mi sono ritrovato ad essere capitano in Under 21, poi all’improvviso la fascia a Torino, quindi le esperienze vissute mi portano un po’ a dare consigli e a essere il primo a trovare delle soluzioni ai problemi. Sono diventato genitore a 20 anni e poi ho avuto un altro figlio. Mi sono sposato presto, quindi le responsabilita’ sono aumentate fin da subito”.

L'avventura con il Torino, iniziata nel 2014, era stata caratterizzata da molte difficoltà iniziali, che lo stesso centrocampista classe 1994 ha riconosciuto. Soprattutto un'espulsione in Europa League contro lo Zenit e un errore costato un derby contro la Juventus nel suo primmo anno. Difficoltà superate e che hanno portato Benassi a vivere gli errori in modo diverso.

“La prima vera esperienza da Serie A è stata a Torino. Mi sono senito subito in grande difficoltà: l’errore nel derby, l’espulsione in Europa league. E’ stata dura. Però poi dal secondo anno la gente mi è sempre stata vicina nonostante tutti gli errori che ho fatto. Sono sempre stati dalla mia parte, nel crescere e nel diventare uomo. Se ora dovessi fare errori, la vivrei in modo diverso. Prima mi sentivo sempre sotto esame”

Ora a Firenze tutto è cambiato: la Viola vola e nella prima parte di stagione è stata trascinata proprio dal prodotto del vivaio dell'Inter, già arrivato a 7 goal in Serie A. La Fiorentina viaggia a passo spedito ed è in lotta per l'Europa, anche grazie alla forza dell'ambiente.

"Qui a Firenze l’atmosfera è unica, quando esci dal tunnel senti tutta la gente. Ti sembra ogni volta di giocare in 12. A livello personale penso sia la stagione dove sto facendo meglio, sono contento. A livello di squadra abbiamo sempre fatto la prestazione. Ci stanno mancando dei punti perché in molte partite abbiamo raccolto poco rispetto a quanto abbiamo creato. Per questo dobbiamo migliorare, ora siamo indietro rispetto al nostro obiettivo”.

Sui tanti goal segnati (mai così tanti in carriera) Benassi ha le idee chiare: la nuova posizione in cui lo ha schierato Pioli, più avanzata, gli ha permesso di vedere di più la porta.