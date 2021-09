Guaio Belotti per il Torino, Juric: "Non giocherà le prossime tre o quattro gare"

Il Torino dovrà rinunciare al suo uomo di punta, Andrea Belotti, nelle prossime settimane.

Ad annunciarlo è stato il tecnico granata, Ivan Juric, nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida con la Salernitana.

“Resterà fuori per tre o quattro partite. Non riesce ancora a correre. Il rinnovo non lo condiziona, è carico e non vede l’ora di tornare ad allenarsi. Da questo punto di vista è molto sereno”.