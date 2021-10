Belotti via dal Torino? Cairo annuncia: "Rinnovo? Non credo voglia firmare"

Il presidente del Torino rivela come l'offerta da parte della società non sia stato recepita positivamente da parte del Gallo.

Andrea Belotti si allontana dal Torino? Sembrerebbe di sì, almeno considerata la situazione del rinnovo, in alto mare e probabilmente destinata a non diventare realtà. In scadenza di contratto nel 2022, il Gallo potrebbe dire addio ai granata nel prossimo anno.

Campione d'Europa la scorsa estate, Belotti è attualmente infortunato causa problema al tendine e tornerà a disposizione del Torino probabilmente dopo la sosta. Due presenze a inizio annata, un goal, e unione con la società granata incrinatasi nel tempo.

Urbano Cairo, patron del Torino, ha svelato come il rinnovo di Belotti sia sempre più difficile:

"Per il momento non ha firmato, non credo che abbia voglia di firmare"

Al Festival di Trento parole importanti sul futuro del Gallo:

"Non lo so, io ho fatto un'offerta che andava oltre alle mie possibilità, non posso costringerlo a fare nulla".

Belotti è stato accostato a più riprese a diversi club, tra cui la Roma, ma alla fine è rimasto a Torino. Juric ha visto in Sanabria l'uomo più del suo team e anche dopo il ritorno in campo il Gallo potrebbe rappresentare solamente una seconda scelta per i granata.

Pezzi del puzzle che uniti portano ad un addio sempre più probabile nel 2022. Non solo le squadre italiane hanno messo gli occhi su di lui, ma diverse compagini estere tra cui il Siviglia, che potrebbe spingere per averlo già a gennaio, portando il Torino ad un guadagno per nulla certo.

In caso di conferma da parte del Torino nel calciomercato invernale, davanti ad un probabile braccio di ferro, Belotti lascerebbe il club piemontese a costo zero, dopo esserne stato simbolo, cannoniere e capitano. Il futuro è tutto da scrivere, ma l'eventualità dell'addio sembra essere ora quella più concreta.