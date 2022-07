Bellinzona-Monza dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Prima amichevole della stagione per il Monza, di scena a Bellinzona in Svizzera: tutto sulle formazioni e le info su diretta tv e streaming.

BELLINZONA-MONZA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

C'è grande attesa per vedere all'opera il nuovo Monza, tutt'ora in fase di costruzione: la prima amichevole della stagione è contro il Bellinzona, squadra della seconda divisione svizzera.

I ragazzi di Stroppa affronteranno una formazione già rodata e vicina all'esordio in Challenge League, previsto per sabato 16 luglio contro il Losanna.

Bellinzona allenato da una vecchia conoscenza del calcio italiano, David Sesa, ex attaccante di Lecce e Napoli, oltre che di Palazzolo e SPAL nella fase finale della carriera.

Monza con diversi volti nuovi, protagonisti di un mercato in entrata scoppiettante che ha visto Galliani chiudere gli acquisti di Ranocchia, Cragno, Sensi, Carboni e Pessina.

In questa pagina troverete tutto l'occorrente per rimanere informati su Bellinzona-Monza: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO BELLINZONA-MONZA

Bellinzona-Monza si giocherà domenica 10 luglio 2022 allo Stadio Comunale di Bellinzona, in Svizzera. Calcio d'inizio alle ore 18.

DOVE VEDERE BELLINZONA-MONZA IN TV

Sarà possibile guardare Bellinzona-Monza in diretta tv e in chiaro su Sportitalia, canale numero 60 del digitale terrestre.

BELLINZONA-MONZA IN DIRETTA STREAMING

Diretta streaming di Bellinzona-Monza disponibile sull'app di Sportitalia, scaricabile su dispositivi come smartphone e tablet. L'alternativa è il collegamento al sito ufficiale da browser.

PROBABILI FORMAZIONI BELLINZONA-MONZA

BELLINZONA (4-4-1-1): Klein; Hamadi, Delli Carri, Monti, Morgado; Souza, Morandi, Gocic, Tia; Mina; Cortelezzi. All. Sesa

MONZA (3-5-2): Cragno; Bettella, Ranocchia, Caldirola; Molina, Sensi, Mazzitelli, Barberis, Carlos Augusto; Mancuso, Mota Carvalho. All. Stroppa