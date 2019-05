Bellinazzo sulla Juventus: "Bilancio in rosso a giugno di 50-70M, Dybala plusvalenza ideale"

L'eliminazione ai quarti di finale di contro l' costerà cara alla , perlomeno in termini economici. E potrebbe anche comportare qualche sacrificio sul mercato ai bianconeri per poter arrivare al pareggio di bilancio.

E' questo il punto di vista espresso dall'esperto di economia Marco Bellinazzo, intervenuto ai taccuini del Corriere dello Sport.

In primis sottolinea come l'operazione Ronaldo, nel breve termine, abbia avuto effetti negativi sui costi della società.

" Al momento Ronaldo sta pesando più sui costi (+30% per la spesa sugli ingaggi) che sui ricavi , lo dice anche l'ultima relazione semestrale della società, ma era qualcosa che si sapeva sarebbe avvenuta. Il progetto CR7 è pluriennale, il bilanciamento ci sarà tra un paio di stagioni. Agnelli vuole vincere la Champions League e sedersi al tavolo delle grandi del calcio europeo".

E su come, a livello di fatturato, ci sia ancora uno step da fare per raggiungere le altre big d'europa.

"In questo momento la sta andando al ritmo di 500 milioni di fatturato strutturale, ma gli altri vanno dai 700 milioni in su. Sul piano sportivo il traguardo è stato raggiunto, non ancora dal punto di vista economico".