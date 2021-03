Belhanda critica i dirigenti del Galatasaray: licenziato per giusta causa

Belhanda aveva criticato pesantemente la dirigenza del Galatasaray per le condizioni del campo. Oggi il licenziamento da parte del club turco.

Rottura definitiva tra Belhanda ed il Galatasaray, che ha deciso di procedere col licenziamento per giusta causa dopo le dure dichiarazioni del giocatore marocchino nei confronti della dirigenza.

Profesyonel Futbolcu Younes Belhanda’nın sözleşmesi tek taraflı ve haklı sebeple feshedilmiştir pic.twitter.com/PfShTZtiuV — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) March 10, 2021

Belhanda, in seguito al deludente pareggio casalingo in campionato contro il Sivasspor, si era lamentato per le condizioni del campo di gioco accusando i dirigenti del Galatasaray ai microfoni di 'BEIN Sport'.

"I dirigenti devono trovare una soluzione. Non pensate a Twitter o Instagram, occupatevi dello stadio".

Parole che adesso, come detto, costano a Belhanda il licenziamento per giusta causa. Il suo contratto col Galatasaray sarebbe scaduto a giugno.