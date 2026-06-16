Belgio vs Iran: anteprima dei Mondiali FIFA 2026 – Tutto quello che c'è da sapere

Coppa del Mondo - Mondiali - Girone G Los Angeles Stadium

Il calcio d'inizio di Belgio-Iran è previsto per il 21 giugno 2026 alle 15:00 EST (19:00 GMT).

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Belgio-Iran: contesto della partita

In palio ci sono tre punti pesanti per uscire dallo stallo del Gruppo G. Dopo i pareggi iniziali che hanno lasciato il girone equilibrato – 1-1 del Belgio contro l’Egitto a Seattle e 2-2 dell’Iran contro la Nuova Zelanda a Los Angeles – l’errore non è più ammesso al SoFi Stadium di Los Angeles. Entrambe sanno che slancio psicologico e rapido recupero fisico dopo l’esordio intenso saranno decisivi per le loro ambizioni nella fase a eliminazione diretta.

L'allenatore belga Rudi Garcia deve però trovare in fretta la giusta intesa, emersa solo dopo l'ingresso di Romelu Lukaku contro l'Egitto. Il tecnico si affida al talento di Kevin De Bruyne per controllare il centro del campo e imporre un possesso palla capace di scardinare la solida difesa iraniana. Di fronte avranno l’Iran di Amir Ghalenoei, squadra resiliente e grintosa che, dopo aver rimontato due volte la Nuova Zelanda, siaffida a un difesa ostinata e a rapide ripartenze.

Al Los Angeles Stadium si prevede una partita di scacchi tattici: entrambe devono evitare cedimenti centrali e puntare su precisione in zona offensiva. Il Belgio vuole confermare il proprio ruolo di favorita, mentre l’Iran punta a colpire in contropiede. Con le sorti del girone che prendono forma, passare il turno diventa l’obiettivo primario per entrambe.

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Com'è andata la prima giornata?

Belgio 1-1 Egitto

La squadra di Rudi Garcia ha dominato a Seattle, ma ha dovuto rimontare l'Egitto per un 1-1 all'esordio. I Faraoni hanno sorpreso i Red Devils al 19° minuto con Emam Ashour, servito da Mohamed Salah nel giorno del suo compleanno, e hanno battuto Thibaut Courtois. Nella ripresa il Belgio ha premuto e De Bruyne ha colpito un palo su punizione. Al 66' è entrato Lukaku: subito la sua pressione ha costretto Mohamed Hany all'autogol che ha fissato l'1-1 finale.

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Iran 2-2 Nuova Zelanda

Gli uomini di Amir Ghalenoei hanno mostrato carattere al Los Angeles Stadium, rimontando due volte e chiudendo 2-2 contro la Nuova Zelanda. La Team Melli era subito andata sotto per merito di Elijah Just al 6', ma Ramin Rezaeian aveva pareggiato poco dopo la mezz'ora. La Nuova Zelanda è tornata avanti in avvio di ripresa ancora con Just, ma al 63’ Mohammad Mohebi ha fissato il 2-2 finale, mantenendo il Gruppo G aperto in vista della seconda giornata.

Quali aggiustamenti tattici dovranno apportare entrambi gli allenatori?

Belgio (Rudi Garcia): puntare a un attacco più diretto e a un'accelerazione nell'ultimo terzo.

Non deve stravolgere il suo possesso palla, ma deve dare più ritmo e coesione alla squadra, apparsa statica nella costruzione contro l’Egitto prima dell’ingresso di Lukaku.

Contro il blocco difensivo iraniano, le zone centrali saranno intasate, perciò Garcia dovrà accelerare il ritmo d’attacco e creare sovraccarichi dinamici sulle fasce. Invece di lasciare che Kevin De Bruyne e Amadou Onana facciano circolare la palla orizzontalmente nella zona centrale, il Belgio deve muoverla con una velocità verticale molto più elevata. Sfruttare le qualità di isolamento rapido e diretto di Jeremy Doku e Leandro Trossard per allungare la linea difensiva iraniana sarà fondamentale per aprire spazi di grande valore per Lukaku, evitando che la squadra si accontenti di vie centrali a bassa percentuale di successo.

Iran (Amir Ghalenoei): integrità difensiva e contropiede organizzato

La squadra di Amir Ghalenoei ha mostrato carattere rimontando due volte la Nuova Zelanda, ma ora serve un netto miglioramento difensivo. A Los Angeles le transizioni offensive sono state incisive, ma hanno esposto la squadra a contropiedi verticali, lasciando spazi pericolosi nella propria trequarti.

Contro il centrocampo belga, superiore per tecnica e guidato da De Bruyne, subire passivamente il gioco o perdere la struttura in fase offensiva significa rischiare il disastro. Ghalenoei deve quindi intervenire sulla mediana, soprattutto su Ezatolahi e Ghoddos, che devono aggredire gli spazi difensivi per bloccare la costruzione belga prima che diventi possesso consolidato. Una volta recuperata palla, serve un'esecuzione perfetta: meglio lanciare immediati passaggi diagonali che limitarsi a un gioco laterale, così da punire gli spazi lasciati dai terzini belgi in avanzata.

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Quali sono le ultime notizie sulla squadra in vista della seconda giornata?

Notizie sulla squadra del Belgio

Rudi Garcia deve soprattutto mantenere la coesione della squadra e gestire il carico di lavoro dei veterani. Dopo l’1-1 con l’Egitto, i Diavoli Rossi sono rimasti senza infortuni o squalifiche, quindi l’allenatore ha tutta la rosa a disposizione.

Il capitano Kevin De Bruyne guiderà la manovra, ma il dubbio principale riguarda l’attacco. Dopo i primi 60 minuti difficili a Seattle, Garcia deve decidere se lanciare dal 1’ Romelu Lukaku. Reduce da una stagione condizionata dagli infortuni al Napoli, il recordman di gol belga è subentrato nella prima giornata e ha subito segnato il pari. Ora preme per sostituire Loïs Openda nell’undici iniziale, puntando sulla sua fisicità contro il blocco basso dell’Iran, mentre sulle fasce Leandro Trossard e il giovane del Lille Matias Fernandez-Pardo offrono freschezza e dinamismo.

Notizie sulla squadra iraniana

Amir Ghalenoei deve risolvere un rebus di formazione ben più complesso in vista dell’incontro con la corazzata belga. Il nodo principale per il Team Melli è la gestione dello sforzo fisico dopo il 2-2 ad alta tensione con la Nuova Zelanda, che ha richiesto un lavoro difensivo e offensivo intenso per rimontare due volte.

Lo staff medico lavora senza sosta per recuperare i centrocampisti Saeid Ezatolahi e Saman Ghoddos. In difesa, il centrale Shojae Khalilzadeh, reduce da 90 minuti intensi, dovrà guidare una retroguardia compatta e attenta contro Lukaku e De Bruyne. In attacco la stella veterana Mehdi Taremi resta titolare, mentre Mohammad Mohebi e Mehdi Ghayedi offrono velocità per punire in contropiede.

Belgio-Iran: i duelli chiave

Romelu Lukaku vs Shojae Khalilzadeh

Dopo aver cambiato l’assetto fisico della partita e aver segnato il gol del pareggio contro l’Egitto pochi secondi dopo l’ingresso in campo, Romelu Lukaku resta il punto di riferimento dell’attacco di Rudi Garcia. Il Belgio ha sofferto una costruzione lenta nella prima ora della prima giornata, ma un Lukaku al meglio garantisce presenza fisica, blocca i difensori, apre spazi per i compagni e concretizza le occasioni in area.

A marcarlo ci sarà il centrale del Tractor Shojae Khalilzadeh, punto fermo della difesa di Amir Ghalenoei. L’Iran ha mostrato carattere nel finale del 2-2 con la Nuova Zelanda, ma ora affronta una sfida ben più dura. Khalilzadeh dovrà restare concentrato, comunicare bene e non farsi sopraffare o trascinare fuori posizione dal gioco di sponda dell’avversario, altrimenti i centrocampisti belgi puniranno gli spazi lasciati liberi.

Kevin De Bruyne vs Saeid Ezatolahi

Cuore pulsante del Belgio, il capitano Kevin De Bruyne ha diretto il gioco a Seattle, colpendo un palo su punizione e provando in ogni modo a scardinare la difesa egiziana. Contro l’Iran dovrà superare il traffico di centrocampo e lanciare rapide ripartenze verticali. Se avrà tempo e spazio nella zona centrale, cercherà di superare le linee difensive iraniane con i suoi passaggi e di servire le ali, come Jeremy Doku, pronte a sovrapporsi in profondità.

A fermarlo ci proverà il robusto Saeid Ezatolahi dello Shabab Al-Ahli, perno difensivo del centrocampo iraniano. Contro la Nuova Zelanda la sua consapevolezza tattica ha protetto la difesa a quattro, ma a Los Angeles sarà messo alla prova definitiva. Contro De Bruyne dovrà muoversi in modo aggressivo: chiudere gli spazi, pressare i suoi lanci e controllare i centrocampisti che si inseriscono in ritardo, per evitare che l’Iran resti imprigionato in una difesa statica e vulnerabile.

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Come si presentano le combinazioni del Gruppo G?

Dopo due pareggi adrenalinici alla prima giornata (Belgio-Egitto 1-1 e Iran-Nuova Zelanda 2-2), il Gruppo G è in perfetto equilibrio con tutte e quattro le squadre a quota un punto. Il match di Los Angeles è già decisivo in vista dell’ultima tornata.

Se il Belgio vince

Una vittoria della squadra di Rudi Garcia porterebbe i Red Devils a quattro punti, a un passo dagli ottavi. A seconda dell’altro match tra Nuova Zelanda ed Egitto, il Belgio potrebbe anche balzare in vetta al girone. In tal caso, un pareggio nell’ultima giornata contro la Nuova Zelanda basterebbe per il passaggio del turno, trasferendo tutta la pressione sull’Iran, costretto a vincere nell’ultima partita.

Se l’Iran vince

Se la squadra di Amir Ghalenoei vincesse, il girone si riaprirebbe e la “Team Melli” sarebbe in pole position per una storica qualificazione agli ottavi, la prima in assoluto. Con quattro punti, all’Iran basterebbe un pareggio contro l’Egitto nell’ultima giornata per avanzare. Il Belgio, fermo a un punto, dovrebbe invece battere la Nuova Zelanda nell’ultima sfida per sperare di passare come una delle migliori terze.

In caso di pareggio

Un pareggio al Los Angeles Stadium lascerebbe entrambe le squadre a quota due punti, rimandando ogni verdetto all’ultima giornata. Un pari evita l’eliminazione immediata ma riduce i margini di sicurezza. In tal caso il Belgio dovrebbe battere la Nuova Zelanda per puntare alle prime due, mentre l’Iran avrebbe lo stesso obbligo contro l’Egitto per evitare calcoli sul terzo posto.

Notizie sulle squadre e formazioni

Il Belgio, guidato da Rudi Garcia, non segnala infortuni o squalifiche e non ha ancora diffuso una formazione probabile. Gli aggiornamenti verranno aggiunti poco prima del calcio d’inizio.

L'Iran è guidato da Amir Ghalenoei. Al momento non sono segnalati infortuni o squalifiche, né è stata resa nota la probabile formazione. Altri aggiornamenti arriveranno vicino al calcio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Forma

Il Belgio ha vinto tre delle ultime cinque gare e pareggiato le altre due. L’ultimo match è terminato 1-1 con l’Egitto all’esordio mondiale del 15 giugno; in precedenza aveva battuto Tunisia 5-0 e Croazia 2-0 in amichevole. In apertura di serie, pareggio 1-1 col Messico e vittoria 5-2 sugli Stati Uniti. In totale, 10 gol fatti e 3 subiti, con un ruolino di marcia immacolato.

Nelle ultime cinque partite l'Iran ha ottenuto tre vittorie e due pareggi. Ha esordito ai Mondiali il 16 giugno con un 2-2 contro la Nuova Zelanda. In precedenza ha battuto il Mali 2-0 e il Gambia 3-1 in amichevoli, e superato il Costa Rica 5-0 a marzo. L'unica sconfitta è stata per 2-1 contro la Nigeria. In totale ha segnato 14 gol e subìto 5, con tre vittorie di fila prima del torneo.

Record degli scontri diretti

Non ci sono dati sugli ultimi cinque incontri tra Belgio e Iran. Le informazioni storiche saranno aggiunte appena disponibili.

Classifica

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