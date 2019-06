Belgio Under 21, convocati per l'Europeo annunciati con un cartone in stile South Park

Il Belgio ha trovato un modo ironico e originale per annunciare i convocati all'Europeo Under 21, attraverso un cartone che ricorda South Park.

Il prossimo 16 giugno inizieranno gli Europei Under 21, dove la nostra Nazionale Italiana condotta da Di Biagio parte ai nastri di partenza come una delle favorite. Ma una delle rivali più agguerrite sarà il .

La selezione di Walem ha annunciato oggi i convocati per il torneo e lo ha fatto con un video divertentissimo. Sui social network, come potete vedere, è stato pubblicato una sorta di breve cartone animato in stile South Park.

Ricordate la serie televisiva satirica nata nel 1997? In realtà gli episodi continuano ad essere sfornati ancora oggi, ma ottiene successo per lo più negli .

Ebbene, in questo cartone ideato dal Belgio, i giocatori sono diventati dei protagonisti di South Park e sbucano fuori chiamati proprio dal selezionatore, a poco a poco. Per completezza, ecco la lista completa dei giocatori convocati dal Belgio Under 21:

Portieri: De Wolf, Jackers, Teunckens.

Difensori: Bornauw, Bushiri, Cobbaut, Cools, De Norre, Faes, Saelemaekers, Schryvers.

Centrocampisti: Bastien, De Sart, Heynen, Mangala, Omeonga, Schrijvers, Vanlerberghe, Verschaeren.

Attaccanti: Amuzu, Leya Iseka, Lukebakio, Mbenza.