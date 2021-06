Belgio-Russia dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Belgio e Russia si sfida nel Gruppo B degli Europei: tutto sulla partita, dalle probabili formazioni a dove vederla in tv e streaming.

BELGIO-RUSSIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Belgio-Russia

Belgio-Russia Data: 12 giugno 2021

12 giugno 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Rai1, Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (canale 251 satellite)

Rai1, Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (canale 251 satellite) Streaming: RaiPlay, Sky Go e Now TV

Il Gruppo B di Euro 2020 propone Belgio-Russia alla 1ª giornata: una sfida tra la favorita del raggruppamento e una squadra che, sulla carta, potrebbe giocarsela con la Finlandia per il passaggio agli ottavi di finale.

Nelle qualificazioni agli Europei, il Belgio ha letteralmente passeggiato nel suo girone conquistando 10 vittorie in altrettante gare. I numeri della Nazionale di Roberto Martinez non ammettono repliche, con 40 goal realizzati e solo 3 subiti.

La Russia faceva parte dello stesso girone di qualificazione del Belgio, chiuso al secondo posto. Il traguardo dell'Europeo è arrivato senza troppi patemi d'animo anche per i sovietici, che hanno concluso questa fase preliminare con 9 punti di vantaggio sulla Scozia terza in classifica.

Le due Nazionali quindi si incontrano nuovamente dopo i confronti delle qualificazioni. Due partite vinte entrambe dal Belgio, per 3-1 a Bruxelles il 21 marzo 2019 e per 1-4 a San Pietroburgo il 16 novembre dello stesso anno.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Belgio-Russia: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO BELGIO-RUSSIA

Belgio-Russia è in programma sabato 12 giugno 2021, alla Gazprom Arena di San Pietroburgo. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 21.00.

L'incontro tra Belgio e Russia verrà trasmesso in chiaro dalla Rai, nello specifico su Rai1. Per gli abbonati Sky, c'è la possibilità di assistere al match anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e infine sul canale numero 251 del satellite.

Oltre alla diretta televisiva, coloro che vorranno guardare Belgio-Russia potranno farlo anche in streaming. La Rai offre questa possibilità tramite il sito ufficiale e l'app RaiPlay, mentre chi possiede un abbonamento a Sky può godersi la partita su pc, smartphone e tablet grazie a Sky Go. Un'ulteriore alternativa è rappresentata da Now TV, servizio on demand di Sky che propone il meglio dell'emittente satellitare.

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Castagne, Tielemans, Dendoncker, Carrasco; Mertens, T. Hazard; Lukaku.

RUSSIA (4-2-3-1): Shunin; Karavaev, Dzhikiya, Semenov, Zhirkov; Zobnin, Ozdoev; Kuzyaev, Golovin, Al. Miranchuck; Dzyuba.