Tanto fumo, niente arrosto: il Belgio perde un'altra occasione

Dopo gli Europei, la generazione d'oro del Belgio cade anche in Nations League: tanta qualità ma esperienza non ancora al top.

Non è mai stata l'Islanda. Non è mai stata una Nazionale arrivata all'improvviso sulla scena del grande calcio, decisa a rivoluzionare la propria storia. Prima della Generazione d'oro dei Lukaku, dei Courtois e degli Hazard (entrambi), il Belgio ha avuto momenti di gloria. Eppure le aspettative non sono mai state così alte, per ovvi motivi. Fin qui, non rispettate appieno.

Prima nel ranking FIFA, il Belgio è caduta in semifinale di Nations League contro la Francia, perdendo per la seconda volta nel 2021 la possibilità di combattere per vincere il primo trofeo della sua storia, o almeno per la seconda medaglia dopo quella d'oro ottenuta alle Olimpiadi del 1920.

Se agli Europei il Belgio è stato discontinuo, cadendo nei quarti contro l'Italia poi laureatasi Campione, in Nations League la formazione di Martinez ha fatto la voce grossa, venendo però ribaltata nel secondo tempo dello Stadium, da una Francia Campione d'Europa più decisa.

Entrambe le Nazionali venivano da un Euro2020 deludente e per entrambe la semifinale di Nations League poteva essere la svolta: il Belgio ha palesato ancora una volta l'inesperienza del suo collettivo, che sì singolarmente gioca ai massimi livelli, da De Bruyne a Courtois, ma nei momenti clou si sfalda.

Era successo nella semifinale dei Mondiali 2018, è successo a Euro 2020, si è ripetuto in Nations League. Certo, il terzo posto in Russia ha portato alla festa nazionale, ma d'altra parte è stata un'occasione sprecata per fare veramente la storia, sconfitta anche lì da una Francia che comincia ad essere bestia nera del team fiammingo.

La generazione d'oro ha perso l'occasione di vincere un titolo per due volte nel 2021, ma avrà la possibilità di riscatto ai Mondiali 2022, a cui è vicinissima. Non si tratterà dell'ultima occasione, visto che molti elementi di Martinez sono ancora giovani, ma alcuni cominceranno ad avere un'età limite per gli eventuali Europei del 2024 e i Mondiali americani del 2026.

I giocatori belgi hanno esperienza nelle coppe internazionali, sia a livello di club, sia in Nazionale, ma dimenticano di come ci sia un punto essenziale: combattere fino all'ultimo, senza perdersi quando tutto sembra già in cascina. Devastante nel primo tempo contro la Francia, è incappata in errori dilettantistici nella ripresa. Troppo sicura di sè e nuovamente k.o.

Tra l'altro, come detto inizialmente, l'attuale Belgio non è il primo ad essere tra le migliori squadre al mondo: in passato ha avuto Pfaff, Van Himst e Scifo, è arrivata quarta ai Mondiali dei desaparecidos del 1986 (sconfitta dall'Argentina Campione), seconda ad Euro 1980 e terza nel '72.

Il calcio del nuovo millennio, quello accessibile a tutti, presente ovunque tra social e schermi, ha portato però il Belgio ad avere una pressione enorme per la presenza di alcuni dei giocatori più preziosi del pianeta, militanti in Real Madrid, Chelsea, Manchester City e Tottenham. Tutti attendono la gloria, ma il fumo attorno all'arrosto non riesce a diradarsi.