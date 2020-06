Il Belgio programma il futuro: corso da allenatore per Lukaku e Mertens

La federazione belga ha messo a disposizione un corso da allenatore per i migliori nazionali: Lukaku, Mertens, Vermaelen e Praet nell'elenco.

In campo sono ancora dei veri e propri pilastri per le rispettive squadre, ma Dries Mertens e Romelu Lukaku potrebbero continuare la propria carriera in panchina una volta appese le scarpe al chiodo. Il ha infatti messo a disposizione dei propri migliori nazionali un corso da allenatore per le licenze UEFA A e B.

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', la federazione belga ha imposto i seguenti requisiti per la partecipazione al corso: nel caso degli uomini serve aver collezionato almeno 50 presenze con la maglia della Nazionale o aver partecipato al Mondiale 2018.

Il progetto era inizialmente previsto per marzo, ma il diffondersi dell'emergenza sanitaria ha ovviamente rinviato tutto: nell'elenco figurano dunque Mertens e Lukaku, ma anche l'ex Vermaelen e l'ex Praet.

Di seguito la lista completa dei partecipanti:

Dedryck Boyata, Koen Casteels, Nacer Chadli, Laurent Ciman, Kevin De Bruyne, Steven Defour, Guillaume Gillet, Christian Kabasele, Nicolas Lombaerts, Romelu Lukaku, Dries Mertens, Thomas Meunier, Simon Mignolet, Divock Origi, Sébastien Pocognoli, Dennis Praet, Matz Sels, Timmy Simons, Leandro Trossard, Youri Tielemans, Thomas Vermaelen, Jan Vertonghen, Axel Witsel.