Belgio: palinsesto TV dei Mondiali FIFA 2026: dirette streaming, canali, calendario completo, date e orari delle partite

Trasmissioni della Coppa del Mondo FIFA 2026 in Belgio
Per vederle dall'estero con una VPN, connettiti a un server belga e guarda gratis le partite sulla VRT (olandese) o sulla RTBF (francese).
In Belgio i diritti di trasmissione dei Mondiali FIFA 2026 sono divisi tra le due principali emittenti pubbliche, VRT e RTBF.
Questa doppia emittente garantisce una copertura completa e in chiaro in entrambe le lingue principali del Belgio.
Ecco come seguire il torneo nella tua regione e nella tua lingua:
📺 TV e streaming
Emittente
Pubblico di riferimento
VRT
Olandese (Fiandre)
RTBF
Francofoni (Vallonia)
Essendo entrambe emittenti pubbliche, permetteranno a tutti gli appassionati belgi di seguire il torneo del 2026 in chiaro, senza abbonamento premium.