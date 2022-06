Belgio-Olanda dove vederla: Rai, Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Belgio sfida l'Olanda nella 1ª giornata del Gruppo 4 di Nations League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

BELGIO-OLANDA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Belgio-Olanda

Belgio-Olanda Data: 3 giugno 2022

3 giugno 2022 Orario: 20:45

20:45 Canale tv: Diretta gol su Sky Sport Football (numero 203 satellite)

Diretta gol su Sky Sport Football (numero 203 satellite) Streaming: Diretta gol su Sky Go e NOW

Il Belgio di Roberto Martínez sfida l'Olanda di Louis Van Gaal nel derby del Benelux, big match della 1ª giornata del Gruppo 4 della Lega A di Nations League. La prima qualificata del Girone, che vede al via anche Polonia e Galles, accede alla Final Four, in programma nel mese di giugno del 2023, mentre l'ultima retrocede nella Lega B.

Entrambe le Nazionali saranno protagoniste anche ai prossimi Mondiali: i Diavoli rossi si sono qualificati a Qatar 2022 vincendo il Gruppo E europeo davanti al Galles, mentre gli Arancioni hanno strappato il pass per la fase finale prevalendo sulla Turchia nel Gruppo E.

Le due Nazionali si sono sfidate 127 volte nella loro storia, con un bilancio favorevole alla Rappresentativa dei Paesi Bassi di 55 vittorie, 41 affermazioni del Belgio e 31 pareggi. L'Olanda è anche l'avversario che il Belgio ha affrontato più di tutti nella propria storia. L'ultima partita non amichevole fra le due squadre risale alla fase finale dei Mondiali di Francia 1998, quando la sfida, valida per il Gruppo E, terminò con un pareggio per 0-0.

L'ex centravanti dell'Inter, Romelu Lukaku, è il miglior cannoniere di sempre della Nazionale belga con 68 goal realizzati in partite ufficiali, mentre l'attaccante dell'Olanda Memphis Depay si è portato al 4° posto fra i migliori bomber all-time degli Arancioni con 39 goal: nel caso in cui andasse a segno contro il Belgio raggiungerebbe Patrick Kluivert al 3° posto. Qui potete trovare tutto ciò che c'è da sapere su Belgio-Olanda: dalle formazioni a dove vederla in diretta tv e streaming.

ORARIO BELGIO-OLANDA

Belgio-Olanda si disputerà la sera di venerdì 3 giugno 2022 nel palcoscenico dello Stadio Re Baldovino di Bruxelles. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dall'arbitro spagnolo José Maria Sánchez, è in programma alle ore 20.45.

DOVE VEDERE BELGIO-OLANDA IN TV

Al momento non è prevista copertura televisiva integrale su Mediaset e su Sky, detentori dei diritti, per la sfida di Nations League Belgio-Olanda.

I goal e le azioni più importanti della partita potranno tuttavia essere viste su 'Diretta Gol', in onda sul canale Sky Sport Football (numero 203 del satellite).

BELGIO-OLANDA IN DIRETTA STREAMING

Non è prevista una copertura streaming integrale per la partita Belgio-Olanda. I goal e le azioni più importanti, però, troveranno spazio nella 'Diretta Gol', visibile mediante Sky Go anche in streaming su tutti i dispositivi mobili scaricando l'applicazione e su pc e notebook semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Un'ulteriore opzione per vedere la 'Diretta Gol' è costituita da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, per chi acquista il Pass Sport.

IN DIRETTA SU GOAL

Collegandovi con GOAL potrete seguire la sfida di Nations League, Belgio-Olanda, in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti.

PROBABILI FORMAZIONI BELGIO-OLANDA

Roberto Martínez potrebbe affidarsi sul piano tattico al 3-4-3. Davanti Vanaken e De Ketelaere (favorito sull'esperto Mertens) dovrebbero affiancare nel tridente il centravanti Lukaku. A centrocampo Witsel e De Bruyne agiranno da interni, con Meunier tornante di destra e Trossard a sinistra. In difesa, davanti al portiere titolare Casteels, la linea a tre dovrebbe esser composta da Denayer, Boyata e Theate.

Van Gaal dovrebbe mandare in campo l'Olanda con il 4-3-3, anche se non va escluso il 3-4-1-2. Fra i pali ballottaggio fra Cillessen e Flekken. I terzini saranno Dumfries e Blind, con De Vrij preferito a De Ligt per affiancare al centro della difesa capitan Van Dijk. A centrocampo De Jong sarà il playmaker, con Koopmeiners (favorito su De Roon) e Klaassen mezzali. Davanti Depay agirà da punta centrale, con Berwjin e Danjuma esterni offensivi.

BELGIO (3-4-3): Casteels; Denayer, Boyata, Theate; Meunier, Witsel, De Bruyne, Trossard; Vanaken, R. Lukaku, De Ketelaere. Ct. Martínez

OLANDA (4-3-3): Cillessen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Blind; Koopmeiners, De Jong, Klaassen; Bergwijn, Depay, Danjuma. Ct. Van Gaal