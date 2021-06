Belgio, Martinez è ottimista su Hazard e De Bruyne: "Informazioni positive"

I due fuoriclasse del Belgio potrebbero tornare in tempo per la sfida con l'Italia che si disputa venerdì a Monaco di Baviera.

Dal ritiro del Belgio, in vista del match contro l'Italia valevole per i quarti di finale, in programma venerdì 2 luglio (ore 21), trapela ottimismo - cauto, ma pur sempre ottimismo - riguardo le condizioni fisiche di Eden Hazard e Kevin De Bruyne.

Il giocatore del Real Madrid, in occasione della gara vinta con il Portogallo di misura, è dovuto uscire a causa di un risentimento muscolare alla coscia destra. In queste ore, ovviamente, Hazard si sottopporrà ai classici esami per comprendere dettagliatamente la natura dello stop che, comunque, potrebbe consentirgli di prendere parte alla trasferta di Monaco di Baviera.

Anche il gioiello del Manchester City, a causa di un'entrataccia di Palhinha, ha riportato una distorsione alla caviglia sinistra contro il Portogallo. Qui, come da prassi, bisognerà attendere che la caviglia si sgonfi per poi avviare l'iter relativo ai test strumentali.

Il CT Roberto Martinez in conferenza stampa ha dichiarato che le notizie che arrivano dallo staff medico sono positive.

"Le informazioni dello staff medico sono positive per entrambi. Resteranno con la squadra, non hanno infortuni gravi. La partita è venerdì ma sarà difficile averli al meglio. Saranno al campo, vedremo come staranno. De Bruyne si è infortunato su un giallo che doveva essere un rosso. Eden Hazard ha giocato quanto avrebbe dovuto".

Hazard: elemento imprescindibile là davanti. De Bruyne: epicentro tecnico. Per l'Italia, al di là di qualsiasi demagogia, sfruttare l'occasione di un'eventuale doppia assenza diventerebbe pressoché un imperativo categorico.