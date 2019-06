Belgio-Italia Under 21, le formazioni ufficiali: Kean fuori, gioca Locatelli

Sono state comunicate le formazioni ufficiali della sfida che vedrà opposte Belgio e Italia Under 21: non c'è Kean, Pellegrini trequartista.

Le formazioni ufficiali:

BELGIO UNDER 21 (4-4-2): De Wolf, Cools, Cobbaut, Bushiri, Bornauw; Omeonga, Schrijvers, Heynen, Bastien; Saelemaekers, Lukebakio. Ct. Walem.

ITALIA UNDER 21 (4-3-1-2): Meret; Calabresi, Mancini, Bastoni, Pezzella; Barella, Locatelli, Mandragora; Lo. Pellegrini; Chiesa, Cutrone. Ct. Di Biagio.

L' Under 21 si gioca le semifinali degli Europei e la qualificazione alle prossime Olimpiadi nell'ultima giornata della fase a gironi contro il Under 21. E lo fa in piena emergenza.

Oltre allo squalificato Zaniolo e all'infortunato Orsolini, infatti, resta fuori anche Moise Kean. Di Biagio quindi lancia Pellegrini trequartista e inserisce Manuel Locatelli a centrocampo.

Davanti confermatissimi Chiesa e Cutrone, mentre in difesa ci sono Calabresi e Pezzella al posto dei deludenti Adjapong e Dimarco.

Nel Belgio il CT Walem sceglie il 4-4-2 con Saelemaekers che farà coppia con Lukebakio, gli esterni di centrocampo sono Omeonga e Bastien.