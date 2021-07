Belgio-Italia, Chiellini è recuperato: "Sono contento di essere a disposizione"

Il capitano dell'Italia ha parlato alla vigilia dei quarti contro il Belgio: "Il mio ruolo è da pompiere, devo sdrammatizzare prima delle gare".

Vigilia di Belgio-Italia per la Nazionale azzurra di Roberto Mancini. Superata facilmente la fase a gironi e con qualche difficoltà in più gli ottavi di finale (contro l'Austria), ora per gli azzurri arriva l'ostacolo più importante della competizione, la squadra di Martinez.

Il Belgio è del resto la prima Nazionale nel ranking UEFA, pregna di campioni e reduce dal terzo posto ai Mondiali russi. Sono loro i favoriti sulla carta, ma l'esperienza dell'Italia e l'ultimo biennio manciniano potrebbe portare Jorginho e compagni ad andare avanti oltre ogni ostacolo.

Alla vigilia di Belgio-Italia ha parlato il capitano degli azzurri, Giorgio Chiellini:

"Sono contento di essere a disposizione, oggi abbiamo ancora un allenamento e per me è importante provare tutte le sensazioni. Questo è un grande gruppo: il mister avrà tanti dubbi nella testa, questo gruppo gli ha dimostrato che in molti possono ambire a giocare".

Dopo averlo sfidato nei sentitissimi Derby d'Italia, ora Chiellini sfida Lukaku in Nazionale:

"Tutti saranno pronti per affrontarlo. Il mio ruolo? Il capitano è pompiere, sdrammatizza. Cerca di sdrammatizzare e allentare le tensioni del pregara, non c'è bisogno di aumentare la fibrillazione. L'adrenalina arriva da sola".

Chiusura con una battuta riguardante il contratto scaduto, alla pari di Messi: