Belgio-Italia, brutte notizie per i Diavoli Rossi: Hazard verso il forfait

Il 30enne tuttofare del Real Madrid potrebbe salutare anzitempo Euro 2020 per infortunio: brutte sensazioni in vista del match contro gli azzurri.

Euro 2020, a meno di clamorosi colpi di scena, per Eden Hazard potrebbe essere già finito. Già, proprio così. In quanto dal ritiro del Belgio, in vista del match contro l'Italia valevole per i quarti di finale, in programma venerdì 2 luglio (ore 21), non trapela ottimismo. Anzi, tutt'altro.

Il giocatore del Real Madrid, in occasione della gara vinta con il Portogallo di misura, è dovuto uscire a causa di un risentimento muscolare alla coscia destra. In queste ore, ovviamente, Hazard si sottopporrà ai classici esami per comprendere dettagliatamente la natura dello stop che, comnque, non dovrebbe consentirgli di prendere parte alla trasferta di Monaco di Baviera.

Le (brutte) notizie per il ct. Roberto Martinez, tuttavia, potrebbero non essere finite. Altro giro, altro ko: Kevin De Bruyne. Il goiello del Manchester City, a causa di un'entrataccia di Palhinha, ha riportato una distorsione alla caviglia sinistra. Qui, come da prassi, bisognerà attendere che la caviglia si sgonfi per poi avviare l'iter relativo ai test strumentali.

Insomma, due defezioni che - se dovessero essere confermate - per il Belgio si rivelerebbero molto più di un (doppio) problema. Hazard: elemento imprescindibile là davanti. De Bruyne: epicentro tecnico. E per l'Italia, al di là di qualsiasi demagogia, sfruttare l'occasione diventerebbe pressoché un imperativo categorico.