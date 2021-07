Belgio-Italia, calciatori azzurri inginocchiati per il 'Black Lives Matter'

Prima del fischio d'inizio di Belgio-Italia, i calciatori della nostra Nazionale si sono inginocchiati insieme agli avversari per dire no al razzismo.

Un gesto importante, che dovrebbe porre fine alle polemiche degli ultimi giorni.

Prima del calcio d’inizio di Belgio-Italia, sfida valida per i quarti di finale di Euro 2020, tutti i giocatori Azzurri si sono inginocchiati, mostrando quindi il loro sostegno al movimento Black Lives Matter.

Quello dell’inginocchiarsi è diventato un gesto simbolo contro ogni forma di discriminazione e, come annunciato nei giorni scorsi Giorgio Chiellini, gli Azzurri si sarebbero adeguati a ciò che avrebbero fatto gli avversari in segno di solidarietà.

Nel momento in cui i giocatori Azzurri si sono inginocchiati, Romelu Lukaku si è rivolto a loro alzando il pollice della mano sinistra, modo questo per ringraziarli del loro gesto.

Negli ultimi giorni si era molto discusso sul fatto che i calciatori dell’Italia avessero deciso di non inginocchiarsi prima del calcio d’inizio delle altre partite, preferendo mostrare in altri modi il loro impegno contro il razzismo.

Contro il Galles erano stati solo in cinque a compiere il gesto simbolico (Belotti, Pessina, Bernardeschi, Toloi ed Emerson Palmieri), mentre in occasione della sfida contro l’Austria erano rimasti tutti in piedi.

Il Belgio è tra le squadre che si è sempre inginocchiata prima di ogni partita.