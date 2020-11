Belgio-Inghilterra dove vederla? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Belgio sfida l'Inghilterra nella 5ª giornata del Gruppo 2 della Lega A di Nations League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

BELGIO-INGHILTERRA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 15 novembre 2020

15 novembre 2020 Orario: 20.45

Il Belgio del Ct. Roberto Martínez sfida in casa l'Inghilterra di Gareth Southgate nella 5ª giornata del Gruppo 2 della Lega A di . In classifica guidano i Diavoli Rossi con 9 punti, mentre i Tre Leoni inseguono a quota 7 assieme alla , che al momento li precede per differenza reti. Chiude l' , ultima con 0 punti e candidata alla retrocessione in Lega B.

Nei 24 precedenti storici fra Belgio e Inghilterra, sul piano statistico dominano 'I Maestri' inglesi con 24 successi, 4 pareggi e 4 affermazioni dei Diavoli Rossi. Nella partita di andata giocata l'11 ottobre a Wembley l'Inghilterra si impose 2-1 con i goal di Rashford e Mount per i padroni di casa, e l'unica rete dell'interista Romelu Lukaku per gli ospiti.

Nelle precedenti due partite invece, risalenti ai due confronti dei Mondiali 2018, era stato il Belgio a vincere entrambe le partite, piazzandosi al 3° posto finale. Gli inglesi Dixie Dean e George Camsell sono i migliori marcatori all-time nel confronto fra le due Nazionali con 5 goal realizzati ciascuno.

La squadra di Martínez arriva da 2 vittorie ottenute dopo il match di andata, quella di Southgate è reduce invece, prima della recente amichevole con l' , dalla pesante sconfitta in trasferta contro la Danimarca, che rischia di compromettere le possibilità degli inglesi di vincere il girone.

Le quattro vincitrici dei gironi della Lega A si qualificano per la fase finale di UEFA Nations League a giugno 2021, che prevede semifinali, finale 3° posto e finale. La fase finale del torneo è in programma nel mese di ottobre del 2021.

Romelu Lukaku primeggia fra i marcatori del Belgio nel torneo con 3 goal, mentre nella rosa inglese sono andati a segno finora tre giocatori. In questa pagina tutte le informazioni su Belgio-Inghilterra, dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BELGIO-INGHILTERRA

Belgio-Inghilterra si giocherà la sera di domenica 15 novembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Den Dreef, anche chiamato per ragioni di sponsorizzazione Stadio King Power al Den Dreef, situato nel sobborgo di Heverlee nella città di Leuven. Il fischio d'inizio della partita è previsto alle ore 20.45.

Non è prevista al momento una copertura televisiva della sfida di Nations League Belgio-Inghilterra. Mediaset, aggiudicataria dei diritti del torneo per l' , non ha infatti previsto alcuna copertura.

Non sarà possibile vedere Belgio-Inghilterra nemmeno in diretta . Per il big match del Gruppo 2 della Lega A, infatti, Mediaset non ha previsto copertura streaming su Mediaset Play.

Martínez, viste le condizioni non ottimali di Lukaku, dovrebbe affidarsi a Batshuayi. Alle sue spalle De Bruyne dovrebbe essere preferito a Doku sulla trequarti insieme a Trossard. Sulle due fasce potrebbero esserci Meunier a destra e Thorgan Hazard a sinistra. In mezzo Witsel accanto a Tielemans. Fra i pali rientrerà Courtois, con linea difensiva a tre composta da Denayer, Boyata e Alderweireld.

Southgate dovrà sciogliere il ballottaggio in attacco fra Calvert-Lewin e Kane. Alle spalle di uno dei due agirà la coppia Rashford-Mount. In mediana in mezzo giostreranno Rice e il playmaker Henderson, con Alexander-Arnold a tutta fascia sulla destra e Trippier sulla corsia mancina. In porta ci sarà il portiere titolare Pickford, mentre in difesa agiranno Walker, Dier e Maguire.

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Denayer, Boyata, Alderweireld; Meunier, Witsel, Tielemans, T. Hazard; Trossard, De Bruyne; Batshuayi.

INGHILTERRA (3-4-2-1): Pickford; Walker, Dier, Maguire; Alexander-Arnold, Rice, Henderson, Trippier; Rashford, Mount; Kane.