Belgio, i convocati per Euro 2020: Lukaku e Mertens in rappresentanza della Serie A

Svelati i 26 nomi della spedizione 'Red Devils' a Euro 2020. Gli attaccanti di Inter e Napoli attesi protagonisti. Saelemaekers tra le riserve.

Il Commissario Tecnico del Belgio Roberto Martinez ha stilato la lista dei 26 giocatori che prenderanno parte alla spedizione dei 'Red Devils' verso l'operazione Euro 2020. Brilla su tutti la stella di Kevin De Bruyne, punto di riferimento assoluto all'interno del collettivo belga.

Il fuoriclasse del Mancheser City, però, non viaggia di certo in cattiva compagnia: tra i top di una nazionale passata nel corso degli ultimi anni da emergente a vera e propria realtà di prima fascia ci sono gli "italiani" Romelu Lukaku, goleador con la maglia dell'Inter, e Dries Mertens, attaccante di un Napoli che sogna la Champions.

Da segnalare anche la presenza di due calciatori che la Serie A l'hanno conosciuta in un passato decisamente recente: Praet e Castagne, rispettivi ex di Sampdoria e Atalanta, sbarcati in estate alla corte del Leicester.

Di seguito la lista dei 26 calciatori selezionati dal Ct spagnolo:

Portieri: Mignolet, Courtois, Sels

Difensori: Alderweireld, Boyata, Denayer, Vermaelen, Vertonghen

Centrocampisti: Carrasco, Castagne, Chadli, T. Hazard, Meunier, De Bruyne, Dendoncker, Praet, Tielemans, Vanaken, Witsel

Attaccanti: Doku, E. Hazard, Mertens, Trossard, Batshuayi, Benteke, Lukaku

Nella lista 'riserve' sono stati inseriti altri dieci giocatori, tra cui il milanista Saelemaekers. Gli altri nove sono: Kaminski, Sambi Lokonga, Heynen, Foket, Januzaj, Mechele, J. Lukaku, Vanheusden, Verschaeren & De Ketelaere.