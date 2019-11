Belgio, Hazard 'bacchetta' Lukaku: "Peccato per il suo goal"

Il goal di Romelu Lukaku ha evitato che Russia-Belgio divenisse un affare di famiglia per i due Hazard, entrambi a segno nelle prime tre marcature.

Il ha blindato il primo posto nel girone di qualificazione ad : 1-4 senza storia alla che dovrà accontentarsi dell'accesso alla rassegna continentale ma come seconda alle spalle dei 'Diavoli Rossi'.

Le prime tre reti sono state segnate dai fratelli Hazard, una per Thorgan e due per Eden che, a fine partita, ha 'tirato le orecchie' a Romelu Lukaku, autore del poker nel finale.

"Peccato per il suo goal. Ne segna sempre, stavolta poteva lasciare il nostro cognome. Scherzo naturalmente. E' stata una bella gara. Abbiamo l'obiettivo di portare a casa un risultato importante a Euro 2020: siamo pronti per un grande trionfo".

L'attaccante dell' ha così evitato che il match divenisse una questione di famiglia, in questo caso degli Hazard che saranno comunque contenti per il pass staccato in netto anticipo.