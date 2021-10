Belgio-Francia dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Belgio sfida la Francia nella semifinale di Nations League. Tutto sul match: dalle formazioni a dove vederlo in tv e in streaming.

BELGIO-FRANCIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Nel cuore della pausa dei campionati riservata agli impegni delle nazionali, riecco la Nations League, pronta ad entrare nella sua fase clou: all'Allianz Stadium di Torino va in scena la semifinale tra Belgio e Francia.

Nell'impianto di proprietà della Juventus, Red Devils e Les Bleus si contendono un posto al sole nella finalissima della rassegna continentale da disputare contro la vincente dell'altro confronto tra Italia e Spagna.

Il palcoscenico della Nations League rappresenta un'occasione per archiviare l'infelice parentesi di Euro 2020: il Belgio è stato eliminato ai quarti di finale dall'Italia poi campione d'Europa, mentre la Francia è reduca da una clamorosa eliminazione agli ottavi di finale contro la Svizzera.

Qui potete trovare tutto ciò che c'è da sapere su Belgio-Francia: dalle formazioni a dove vederla in diretta tv e streaming.

ORARIO BELGIO-FRANCIA

Belgio-Francia, semifinale di Nations League, si giocherà giovedì 7 ottobre all'Allianz Stadium di Torino. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 20.45.

La sfida tra Belgio e Francia verrà trasmessa in diretta e in chiaro da Mediaset. Il canale di riferimento sul quale sarà possibile seguire il match è il Canale 20.

Attraverso Mediaset Infinity sarà possibile seguire il match in diretta streaming. Sarà sufficiente collegarsi al portale di riferimento tramite pc e notebook, oppure scaricando la relativa app per accedervi via smartphone o tablet.

Belgio in campo con il 3-4-3. Courtois in porta, in difesa non convocato Vermaelen, rimpiazzato da Denayer insieme a Alderwireld e Vertonghen. A centrocampo Tielemans e Witsel, sulle corsie Meunier e Thorgan Hazard. Davanti largo al tridente con De Bruyne, Ferreira Carrasco e il riferimento avanzato Lukaku.

Francia con il tridente Griezmann, Mbappé, Benzema. A centrocampo Pogba e Rabiot agiranno ai lati di Tchouameni. In difesa Varane-Kimpembe a protezione di Lloris. Capitolo terzini: a destra Pavard, a sinistra possibile chance per Theo Hernandez.

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard; De Bruyne, Lukaku, Carrasco.

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Theo Hernandez; Pogba, Tchouaméni, Rabiot; Griezmann, Mbappé, Benzema.