Belgio, il ct Martinez pazzo per Lukaku: "Nessuno in Europa come lui"

Romelu Lukaku su tetto d'Europa. L'investitura arriva da Roberto Martinez, uno dei 'mentori' del bomber che sta guidando l' nella corsa Scudetto.

Il ct del , intervistato da 'France Football', esalta senza mezzi termini il numero 9 nerazzurro.

"Ho avuto un debole per Lukaku da quando l’ho avuto all’ a diciannove anni e ha giocato le sue prime 24 partite di Premier League con me".

Martinez, allontana chi si mostra scettico sulle reali qualità di Lukaku.

"Si sa come fanno i media: puoi dire novantanove volte su cento volte le cose giuste, ma quella citazione sarà evidenziata e verrà messa in più risalto delle altre. Non bisogna darci troppo peso, Romelu sta crescendo bene".

"Non vedo nessun altro attaccante in Europa che possa fare quello che sa fare lui, per se stesso con la palla e per la squadra se non ha la palla".