In Belgio crolla la statua del vecchio Re: petizione per metterne una di Alderweireld

Il difensore del Tottenham potrebbe avere una statua dedicata nella sua città natale, dopo che quella di Leopoldo II è stata abbattuta.

Ad Ekeren amano Toby Alderweireld. Il difensore del vive a Londra ormai da anni e ha lasciato il a 15 anni per giocare con l’ . Eppure nella cittadina in cui è cresciuto, nel distretto di Anversa, gli vogliono dedicare una statua.

Gli abitanti del suo paese d’origine hanno infatti creato una petizione per erigere una statua di Alderweireld al posto di quella di Leopoldo II, re del Belgio dal 1865 al 1909.

L’effigie del vecchio sovrano è stata vandalizzata dopo le atrocità commesse in Congo sotto il suo regno a fine ‘800, poi anche rimossa. E ora c’è spazio per rimpiazzarla: già più di 900 abitanti di Ekeren (su 23mila) hanno votato per il difensore. Che al ‘Guardian’ si è detto onorato.

Altre squadre

“Stavo ridendo pensavo fosse uno scherzo. Devo dire che mi sento onorato. Fino a 15 anni ho vissuto lì, ci sono andato a scuola. Spesso ci torno ancora. Non direi di no alla statua: sono amico dell’80% di Ekeren… Anche se non dirò mai di meritarmela”.

Ora che c’è anche l’ok del diretto interessato, al sindaco di Ekeren toccherà trovare uno scultore.