Belgio-Croazia dove vederla? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Belgio e Croazia a duello in vista di Euro 2020: tutte le informazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

BELGIO-CROAZIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Belgio-Croazia

Belgio-Croazia Data: 6 giugno 2021

6 giugno 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: Canale 20

Streaming: Mediaset Play

Insieme alla Francia è probabilmente la squadra favorita per la vittoria di Euro2020. Dopo il terzo posto al Mondiale russo, il Belgio ha enormi aspettative per il torneo continentale finalmente realtà dopo un anno di ritardo. DI fronte, però, la Croazia, seconda nell'ultima competizione internazionale.

Croazia e Belgio arrivarono entrambe alle semfiinali del Mondiale 2018, senza però affrontarsi: Perisic e compagni ebbero la meglio sull'Inghilterra per poi soccombere alla Francia, che nel frattempo aveva avuto la meglio proprio sul team fiammingo, poi terzo classificato.

La Croazia è stata leggermente ridimensionata in questo triennio, ma punta comunque a farsi strada grazie alla maturità dei suoi giocatori. Dall'altra parte il Belgio sogna la prima medaglia d'oro della sua storia grazie alla generazione d'oro.

Il Belgio inizierà il suo percorso degli Europei contro la Russia il 12 giugno, per poi vedersela con Danimarca e Finlandia. La prima gara ufficiale a Euro 2020 per la Croazia sarà invece quella del 13 contro l'Inghilterra. Poi sarà la volta di Repubblica Ceca e Scozia.

Qui potete trovare tutte le informazioni su Belgio-Croazia: dalle ultime sulle formazioni a dove vedere la partita tv e streaming.

ORARIO BELGIO-CROAZIA

La sfida tra Belgio e Croazia, ultima amichevole prima degli Europei, si giocherà sabato 6 giugno 2021 alle ore 20:45. Appuntamento allo Stadio Re Baldovino di Bruxelles.

L'amichevole di lusso tra Belgio e Croazia sarà visibile in diretta tv e in chiaro su Mediaset: a trasmettere la sfida, in particolare, sarà Canale 20, al numero 20 del Digitale Terrestre.

Il match tra Belgio e Croazia sarà trasmesso da Mediaset anche in diretta streaming: la gara sarà visibile su Mediaset Play, accedendo al sito oppure scaricando l'app su smartphone, pc e tablet.

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, De Bruyne, Dendoncker, Tielemans; Mertens, Lukaku, Thorgan Hazard.

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Barisic; Brozovic, Kovacic; Kramaric, Modric, Vlasic; Perisic.