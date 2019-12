Belfodil rompe con l'Hoffenheim sull'infortunio: "Hanno messo a rischio la mia carriera"

Clamoroso e pare definitiva rottura tra Ishak Belfodil e l'. L'attaccante algerino, con un passato in anche con la maglia dell', ha infatti accusato il club tedesco di non averlo curato a dovere dopo la rottura del crociato.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Anzi i medici dell'Hoffenheim non si sarebbero nemmeno accorti del grave infortunio subito da Belfodil a maggio, tanto che l'attaccante ha regolarmente giocato le prime cinque partite di questa stagione.

Ecco perché Belfodil, intervistato dalla 'Bild', ora spara a zero sull'Hoffenheim e chiede di poter lasciare a più presto il club.

L'esperienza di Belfodil all'Hoffenheim insomma sembra davvero finita. E non solo a causa del grave infortunio.

"Non c'è più fiducia. Dopo il mio intervento ho trascorso tre giorni a Hoffenheim per le cure ma dato che nessun dirigente o l'allenatore hanno ritenuto di chiedermi come stessi, non volevo disturbarli e sono andato a Parigi dai miei medici".