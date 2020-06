Beffa per Havertz: salta Leverkusen-Bayern per problemi muscolari

Il talento classe 1999 del Bayer non è disponibile per la sfida contro i campioni di Germania: è uscito malconcio dalla sfida di Friburgo.

Doveva essere la sua partita, quella contro forse il suo futuro. Invece Kai Havertz non sarà nemmeno in panchina per - a causa di problemi muscolari.

L'annuncio è stato dato a sorpresa un'ora prima della gara. Il gioiello classe 1999 dei Werkself non è stato inserito nella distinta dall'allenatore Peter Bosz: al suo posto l'argentino Lucas Alario dal primo minuto.

Here’s how we’ll start things off in the BayArena today! 💪



Kai Havertz will have to miss today’s match with muscular problems.🙁#B04FCB pic.twitter.com/qBxrypgKwY — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) June 6, 2020

Havertz aveva già accusato fastidi dopo la sfida di venerdì scorso contro il , nella quale era uscito al 66' dopo aver segnato il goal decisivo, la sua tredicesima partecipazione in una rete in nel 2020 secondo i dati 'Opta'.

Simon Rolfes, direttore sportivo del club, ha spiegato a 'Sky Sport' la situazione.

"Ha avuto problemi muscolari dopo Friburgo e non ha potuto allenarsi al massimo, non è al 100% e per questo non è nella squadra per oggi".

Il Leverkusen in settimana sarà anche impegnato nella semifinale di DFB-Pokal: appuntamento martedì contro il Saarbrücken per conquistare un posto all'Olympistadion. Possibilmente, con Kai Havertz.