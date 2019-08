Beffa Griezmann, niente numero 7 al Barcellona: lo vieta il regolamento

Nonostante l'addio di Coutinho, la maglia numero 7 del Barcellona non finirà sulle spalle di Griezmann. Il regolamento vieta cambiamenti.

Non è iniziata nel migliore dei modi l'avventura di Antoine Griezmann con la maglia del . Prima l'esordio deludente contro l' Bilbao e poi la beffa riguardo al numero di maglia.

Con DAZN segui la Liga IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Griezmann aveva scelto di indossare la numero 17, essendo che la 7 era occupata da Coutinho, ma il trasferimento del brasiliano al sembrava potergli permettere di riprendere il suo numero fortunato.

E invece non sarà possibile, per via del regolamente che impedisce a un giocatore di cambiare il proprio numero di maglia dopo aver già giocato una partita ufficiale.

L'articolo prosegue qui sotto

Il Barcellona aveva già mandato la numerazione alla Royal Football Federation, la quale non permette variazioni o modifiche a meno di trasferimenti in altri club.

Griezmann continuerà dunque ad indossare la maglia numero 17, mentre la 7 che fu di Coutinho rimarrà libera almeno fino al prossimo mercato.