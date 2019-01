Beckham si unisce a Giggs e altri ex United: acquista una quota del Salford City

David Beckham si è aggiunto a Ryan Giggs e altri ex compagni del Manchester United nella proprietà del Salford City. Ne ha acquistato il 10%.

David Beckham e gli altri della celebre 'class of 1992' hanno fatto grande il Manchester United. Ora puntano a portare in alto anche il piccolo Salford City. È ufficiale l'ingresso in società del centrocampista ex Real e Galaxy, che ha raggiungo Giggs e gli altri ex compagni alla proprietà del club.

Il Salford, squadra di una città vicina a Manchester che annovera una proprietà di lusso, milita in National League, la quinta divisione inglese, ma punta a risalire ed entrare tra i professionisti a breve, dopo tre promozioni negli ultimi cinque anni.

Alla guida del club infatti, oltre a David Beckham, ci sono anche altre leggende del Manchester United entrati nella proprietà nel 2014: Ryan Giggs, Paul Scholes, Nicky Butt e i fratelli Neville, Gary e Phil. Ognuno di questi ha il 10%, la stessa quota acquistata da Beckham.

Il restante 40% è di proprietà di Peter Lim, magnate di Singapore e già proprietario del Valencia, di cui detiene oltre l'80% delle quote.

Beckham ha dichiarato tutta la propria soddisfazione per la nuova avventura, in un club di una città a lui cara e al fianco di vecchi amici: