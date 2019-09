Beckham fa le 3 di notte... per costruire il castello della figlia Harper

L'ex campione di Manchester United e Real Madrid, David Beckham, è rimasto in piedi fino a notte fonda per rendere felice la sua bambina.

David Beckham, fuoriclasse inglese ed ex giocatore tra le altre di e , non si risparmia nella sua vita da papà, impegnato tra casa e famiglia nel seguire i suoi figli.

Come riporta il 'Daily Mail', la sua vita da genitore è tutt’altro che priva di impegni, visto che l’ex giocatore ha fatto le ore piccole per aiutare la piccola Harper nella realizzazione di un castello Lego.

6000 pezzi tutti da assemblare per un risultato che hanno apprezzato sia la stessa Harper che sua moglie Victoria, sorprese dal lavoro svolto con tanta dedizione. La piccola è infatti una grande appassionata di Harry Potter, come raccontato dalla mamma: David Beckham, cuore di papà per la gioia di sua figlia, ha rinunciato a qualche ora di sonno per costruire il mega castello della figlia.

Tra spese folli e impegni da presidente (proprietario dell' Miami), l'ex giocatore si gode la propria famiglia dopo aver acquistato lo scorso agosto un appartamento da ben 40 milioni di euro proprio nella città della Florida.