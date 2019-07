Beckham da record: acquista l'appartamento più costoso al mondo

40 milioni di euro per un appartamento a Miami: Beckham fa registrare un record assurdo.

Se sei David Beckham e nella tua vita hai guadagnato cifre astronomiche, sopratutto dagli sponsor, puoi permetterti anche questo. Nello specifico l'ex giocatore del sta per acquistare l'appartamento più costoso al mondo in quel di Miami.

L'appartamento di Miami in questione costa la bellezza di 40 milioni di euro e può contare addirittura un eliporto sul tetto della struttura. Mai è stata acquistata una casa di tale valore e segnerebbe un nuovo record: l'edificio è opera del defunto famoso architetto Zaha Hadid.

Situata nella zona più costosa di Miami, la casa mostra il Bahía de Vizcaya in tutto il suo splendore attraverso spettacolari terrazze. L'edificio ha 62 piani in 215 metri d'altezza e conta una piscina con collegamento diretto alla spiaggia di Miami.

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo nel 2013, Beckham non si è certo fermato, continuando ad essere tra i più richiesti uomini occidentali per alcune delle campagne pubblicitare più importanti della terra. In più ha creato l' Miami, che esordità nella il prossimo anno.

Non solo, visto che dallo scorso gennaio 2019, Beckham ha acquistato una parte del Salford City, appena promosso in League Two e deciso ad entrare nel gotha del calcio inglese nei prossimi anni.