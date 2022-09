Bayern sconfitto dall’Augsburg: dopo 21 anni quattro gare senza vittorie in campionato

Momento complicato per il Bayern in campionato: i bavaresi cadono contro l’Augsburg e non vincono dal 21 agosto.

Il Bayern al quarto posto in classifica e tra l’altro con la possibilità di essere anche superato. Dopo anni di dominio, fa quasi una strana sensazione non vedere la compagine bavarese guardare tutte le rivali in Germania dall’alto al basso.

La compagine guidata da Nagelsmann d’altronde non sta vivendo un grandissimo momento di forma. Questo almeno è quanto certificato dagli ultimi risultati. Nelle prime sette giornate ha infatti totalizzato tre vittorie, tre pareggi ed una sconfitta (nell’ultima uscita sul campo dell’Augsburg per 1-0), ma c’è un dato che sorprende più di tutti gli altri: sono ben quattro le sfide consecutive di campionato nelle quali non è riuscita a fare bottino pieno.

Il Bayern, che viceversa ha vinto due partite su due nella fase a gironi della Champions League (nel Gruppo C, lo stesso dell’Inter), non trova il successo in Bundesliga dallo scorso 21 agosto (7-0 in casa del Bochum). Da allora ha inanellato tre pareggi (contro Borussia Monchengladbach, Union Berlino e Stoccarda) e appunto il ko con l’Augsburg.

Per una così lunga astinenza da vittoria bisogna tornare indietro di quasi ventuno anni. Allora, era la stagione 2001/2002 di Bundesliga, il Bayern non vinse quattro partite di fila tra novembre e dicembre e la striscia si prolungò fino a gennaio, per un totale di sette gare consecutive.

Allenatore di quella squadra era Ottmar Hitzfeld e a laurearsi campione di Germania fu il Borussia Dortmund.