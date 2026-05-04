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Claudio D'Amato

Bayern-PSG in chiaro e gratis? Il canale tv e dove vedere in diretta streaming il ritorno della semifinale di Champions League

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Tutte le info su dove vedere Bayern-PSG di Champions in diretta tv e streaming: sarà trasmessa anche in chiaro e gratis?

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Bayern e PSG prenotano un'altra notte da paura.

Alla luce del 5-4 del Parco dei Principi, attendersi una semifinale di ritorno sulla scia di quella dell'andata appare pressoché scontato.

Ed allora, per tutti i tifosi ed appassionati, ecco le info su dove vedere il secondo e decisivo atto della supersfida di Champions League 2025/2026, che mette in palio un posto nella finale in programma il 30 maggio alla Puskas Arena di Budapest.

Bayern-PSG sarà trasmessa in chiaro e gratis? Su quale canale tv? 

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Di seguito ecco cosa c'è da sapere, incluse le notizie relative alla copertura streaming del match.

BAYERN-PSG DI CHAMPIONS IN CHIARO E GRATIS?

La risposta, così come per la semifinale d'andata, è no. Bayern-PSG di Champions non sarà visibile in chiaro né gratis.

DOVE VEDERE BAYERN-PSG: IL CANALE TV

Bayern-PSG, semifinale di ritorno della Champions League 2025/2026, sarà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video: niente diretta tv su Sky, dunque.

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BAYERN-PSG IN DIRETTA STREAMING

Per vedere la semifinale di Champions tra Bayern e PSG, occorrerà utilizzare l'app di Prime Video sia tramite tv, sul sito o scaricandola per godersi la partita in streaming su dispositivi mobili.

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