Bayern, non solo Leroy Sané: c'è il fratello minore Sidi nel mirino

Secondo quanto riportato dal 'Kicker', il Bayern Monaco sta considerando l'acquisto di Sidi Sané, fratello minore di Leroy (grande obiettivo bavarese)

Il non ha cominciato nel migliore dei modi la stagione, tra un calciomercato complicato e la sconfitta in Supercoppa contro il . Il grande obiettivo dell'estate è stato fin da subito Leroy Sané, per il quale il ha resistito fino ad ora.

L'esterno offensivo tedesco tra l'altro si è infortunato nel Community Shield contro il , facendo riflettere il Bayern sul suo possibile acquisto, in attesa di notizie certe sull'entità del guaio.

Intanto oggi il 'Kicker' lancia una notizia quasi comica, per la sua curiosità. Il si è lanciato nell'acquisto di Sidi Sané, fratello minore proprio di Leroy, che ha solo 16 anni e gioca nella formazione Under 17 dello 04.

Il giocatore sarà preso, se la trattativa dovesse andare a buon fine, per il settore giovanile. Ma fa sorridere come il Bayern abbia l'obiettivo di unire i due fratelli, uno in prima squadra e l'altro nelle giovanili.