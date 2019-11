Bayern Monaco, Xabi Alonso è il nome nuovo per la panchina

Nella lista dei sostituti di Niko Kovac sulla panchina del Bayern Monaco spunta il nome di Xabi Alonso: lo spagnolo è molto stimato in Baviera.

Nell'attesa di comprendere chi prenderà il posto di Niko Kovac sulla panchina del e dopo la grande vittoria del Klassiker sotto la guida ad interim di Flick, dall' salgono le quotazioni di Xabi Alonso.

Secondo quanto riportato dal 'Daily Star', infatti, l'ex giocatore di , Real e sarebbe il nome più caldo per la panchina dei bavaresi. Il trentasettenne basco è un profilo che piace molto in Baviera sia all'interno della dirigenza del Bayern che da parte della squadra e, dopo i rifiuti ricevuti da parte di Tuchel e di Ten Hag, le sue possibilità sono in continua crescita.

Xabi Alonso attualmente sta vivendo la sua prima esperienza da allenatore professionista sulla panchina del B, ma ad una chiamata del Bayern non potrebbe dire di no. Pur essendo un allenatore alle prime armi, l'ex centrocampista spagnolo si è sempre contraddistinto in campo per la sua visione di gioco da vero e proprio cerebro calcistico. Con il Bayern, poi, ha conquistato tre volte la , una Coppa di ed una Supercoppa di Germania.