Bayern Monaco, Wenger svela: "La situazione è chiara, ne riparleremo"

Il chiude l'era Kovac e cerca un nuovo progetto tecnico: tra i principali candidati alla successione c'è Arsene Wenger, che è uscito allo scoperto svelando tutto il retroscena dei contatti avuti con la società tedesca.

Con DAZN segui la Serie A TIM IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Intervistato a 'BeIn Sports', l'allenatore francese ha rivelato la conversazione avuta con Rummenigge:

"E' bello avere l'opportunità di poter spiegare questa storia, anche perché ha del sorprendente. Prima di tutto non ho un agente, sono io l'unico coinvolto in questa vicenda, nessuno parla a mio nome. Il mio nome è uscito fuori dal nulla, senza avere niente a che fare con tutto questo. Mercoledì sera Rummenigge mi ha chiamato ma in quel momento non potevo rispondere, così l'ho richiamato io e lui era in macchina, stava andando allo stadio per la partita contro l' ".