BAYERN MONACO-VILLARREAL: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Dopo l’1-0 subito in trasferta, il Bayern Monaco ospita il Villarreal all’Allianz Arena nei quarti di finale della Champions League 2021/22 per provare a conquistare un posto tra le migliori quattro.

Il club tedesco, presenza fissa nelle semifinali (8 volte dal 2010 ad oggi), cerca la rimonta come già successo anche negli ottavi di finale: dopo l’1-1 in trasferta a Salisburgo, i tedeschi hanno segnato 7 reti conquistando i quarti.

Il Villarreal va invece alla caccia di un altro scalpo di lusso dopo aver eliminato la Juventus, espugnando 0-3 l’Allianz Stadium dopo aver pareggiato 1-1 nella gara d’andata.

In questa pagina tutte le informazioni necessarie per arrivare pronti a Bayern Monaco-Villarreal: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ORARIO BAYERN MONACO-VILLARREAL

Bayern Monaco-Villarreal, valida per i quarti di finale di Champions League, si giocherà martedì 12 aprile 2022 alle ore 21.00 all'Allianz Arena. Sarà il match di ritorno: si parte dall'1-0 dell'andata in Spagna.

DOVE VEDERE BAYERN MONACO-VILLARREAL IN TV

Bayern Monaco-Villarreal sarà disponibile in diretta su Sky, ai canali Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite), ma anche su Infinity + attraverso l'app disponibile sulle smart tv.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

I telecronisti del match di non sono ancora stati diffusi né da Mediaset, né da Sky.

BAYERN MONACO-VILLARREAL IN DIRETTA STREAMING

Bayern Monaco-Villarreal sarà visibile in streaming su Sky Go per gli abbonati Sky, attraverso l'app scaricabile su tutti i dispositivi, smartphone, tablet, iPhone e iPad, oppure da browser da pc e notebook.

Le alternative sono NOW, servizio streaming di Sky previo l'acquisto del determinato pacchetto Sport, e anche su Infinity +.

IN DIRETTA SU GOAL

Bayern Monaco-Villarreal sarà visibile anche in diretta testuale su GOAL: vi racconteremo il match minuto per minuto, ma già dal mattino troverete tutte le anticipazioni sulla gara.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MONACO-VILLARREAL

Bayern alla caccia della rimonta in formazione tipo: Davies torna a sinistra, davanti Sané titolare, in mezzo Goretzka insieme a Kimmich. Rientra anche Süle in difesa.

Dopo la grande prova dell'andata, Emery potrebbe riconfermare la formazione dell'andata, con Danjuma e Moreno, Foyth basso a destra e Lo Celso davanti a lui.

BAYERN MONACO (3-4-2-1): Neuer; Pavard, Süle, Hernandez; Coman, Kimmich, Goretzka, Davies; Müller, Sané; Lewandowski. All. Nagelsmann

VILLARREAL (4-3-1-2): Rulli; Foyth, Pau Torres, Albiol, Estupinan; Lo Celso, Capoue, Parejo, Coquelin; Gerard Moreno, Danjuma. All. Emery